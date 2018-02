Vôlei do Brasil vence fácil Portugal O Brasil venceu Portugal, um adversário que não esboçou reação, com facilidade neste sábado, na primeira partida da terceira rodada do Grupo A da Liga Mundial: 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/16, em apenas 60 minutos de jogo - os dois primeiros sets levaram 19 minutos cada um e o terceiro mais 22. Um público de 8 mil pessoas lotou o ginásio Guanandizão de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde a seleção volta a jogar neste domingo, às 10 horas, novamente contra Portugal (TV Globo). Para Giovane, que assumiu o posto de capitão do Brasil enquanto Nalbert recupera-se de uma cirurgia do ombro esquerdo, a virtude foi "manter o ritmo do primeiro ao último saque", embora Portugal tenha se mostrado um adversário muito frágil - fez dois pontos de bloqueio e um de saque em todo o jogo. "O mais importante foi o time jogar com seriedade e determinação, de forma consistente", disse Bernardinho. Observou, no entanto, que esse tipo de vitória contundente, contra um adversário frágil, não pode gerar ilusões. As seleções de Portugal, Espanha e Grécia, do grupo do Brasil na fase de classificação da Liga, não estão entre as favoritas ao pódio olímpico. "Nosso saque ainda precisa melhorar muito", observou, sobre o Brasil. "Itália e Sérvia e Montenegro estão na mesma chave (C), bom para eles", disse, sobre as seleções mais fortes do torneio. O técnico sabe a importância da Liga, mas se pudesse escolher não adotaria o torneio como preparação à Olimpíada. Treinaria mais e jogaria contra alguns rivais escolhidos. Vaga - Bernardinho, que colocou Henrique no meio-de-rede, dentro do sistema de rodízio da posição, gostou da atuação do atleta. "Mas Portugal não foi uma prova de fogo", admitiu, dizendo que Henrique precisa voltar a sacar bem. O jogador, que sofreu uma paralisia muscular dorsal e ficou fora da seleção na última temporada, achou que foi "uma boa oportunidade para mostrar serviço. Tenho consciência de que preciso melhorar o posicionamento de bloqueio e o saque, mas fico orgulhoso de ser lembrado pelo Bernardinho." Prefere não pensar na briga por vaga, entre os 12 que vão à Olimpíada, com Gustavo, André Heller e Rodrigão, que também jogou neste sábado. "Se ficar pensando nisso, não trabalho." Sobre Maurício, que entrou como titular neste sábado, Bernardinho disse "foi bem". O levantador fez a partida de número 202 pela Liga Mundial. "Fiz o meu comercial", brincou Maurício, dizendo que o time se comportou bem, apesar da falta de poder de reação dos portugueses. O técnico de Portugal, o cubano Juan Diaz, disse que o Brasil venceu de "forma contundente, jogando com muita decisão e disciplina", enquanto seus jogadores "não se encontraram como equipe". O jogador João José, capitão da equipe portuguesa, afirmou que "faltou ânimo" ao seu grupo, enquanto no Brasil "sai um, entra outro e o nível continua elevado". Acha que Portugal tem de melhorar sua atitude na segunda partida contra o Brasil, neste sábado.