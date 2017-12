Vôlei do Brasil vence mais uma A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou o Japão por 3 sets a 1 nesta sexta-feira e manteve a invencibilidade na Copa dos Campeões, que está sendo disputada no Japão. A equipe brasileira venceu com parciais de 25-21, 25-20, 23-25, 25-18 e chegou à terceira vitória consecutiva na competição. No sábado, o Brasil enfrenta a Itália, que está em segundo na classificação, com duas vitórias e uma derrota. Também nesta sexta, a Itália perdeu por 3 a 0 para os EUA. Na última rodada, domingo, o Brasil pega o Egito e poderá ir para esta partida já com o título garantido.