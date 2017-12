Vôlei do Brasil vence mais uma no Japão A seleção brasileira de vôlei masculino não encontrou dificuldades nesta madrugada de sexta-feira para vencer a Tunísia por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/16 e 25/11, em apenas 54 minutos, pela quinta rodada da Copa do Mundo do Japão. O time de Bernardinho segue invicto no torneio e agora se prepara para enfrentar a China, domingo, às 4h05, em Okayama, com transmissão ao vivo da SporTV. A vitória rendeu ao Brasil o primeiro lugar na classificação geral à frente da Sérvia e Montenegro, além de tranqüilidade para buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. O técnico Bernardinho aproveitou a fragilidade do adversário para fazer algumas substituições no time. ?Fizemos uma boa partida e ainda demos a oportunidade de jogar ao Maurício, Dante e André Nascimento?, disse. Anderson, com dores musculares, e Nalbert, com uma tendinite no joelho, foram poupados. O líbero Escadinha preferiu não se empolgar muito com o resultado e fez um alerta à equipe para continuar com a rotina de vitórias na Copa do Mundo. ?Não tem que menosprezar ninguém, todos os adversários são difíceis e devemos ter muito cuidado. Ainda não conquistamos nada e muito menos nos vemos campeões?, declarou. O Brasil jogou com Maurício, André Heller, Giba, Gustavo, Dante, André Nascimento. Entraram no decorrer da partida Escadinha e Rodrigão. Nos demais jogos do grupo B, a Coréia do Sul derrotou a Venezuela por 3 sets a 1, enquanto a Itália se recuperou e bateu a França 3 a 0. No grupo A, os Estados Unidos superaram o Egito por 3 a 1, o Canadá ganhou da China por 3 a 2 enquanto a Sérvia e Montenegro venceu o Japão por 3 a 1.