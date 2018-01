Vôlei do Brasil vence na estréia A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória no Torneio de Montreux, na Suíça. Nesta quarta-feira, diante das italianas, atuais campeãs mundiais, o time comandado por Marco Aurélio Motta venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 20/25, 25/19 e 25/19. Amanhã, às 14 horas de Brasília, as adversárias são as russas. O maior desafio das brasileiras é passar pelo alto bloqueio adversário, que conta com a gigante Ekaterina Gamova, de 2,04 metros, como principal destaque. O técnico brasileiro ressaltou que nem mesmo com um time renovado a Rússia deva mudar seu esquema tático: ?Vamos enfrentar uma equipe forte e entrosada, pois é uma seleção permanente. Mas o Brasil também está em um momento muito bom. Espero um confronto muito equilibrado.? As jogadoras russas Gamova e Artamonova são as maiores ameaças, segundo o técnico brasileiro. ?O maior problema é conseguir marcar as duas, que são responsáveis por colocar no chão as bolas altas que chegam nas pontas. A tática delas é muito fácil, mas o jogo é muito difícil, já que essas jogadoras são bem eficientes?, explicou Marco Aurélio Motta. As russas estrearam no torneio com vitória sobre o Japão, por 3 sets a 1.