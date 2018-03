Vôlei do Brasil viaja amanhã para Madri A seleção brasileira masculina de vôlei embarca nesta quinta-feira para Madri, onde disputa a fase final da Liga Mundial, do dia 8 ao 13. Para chegar às semifinais, o time enfrentará Bulgária, Rússia e Itália, pela ordem. O capitão Nalbert já se conformou com a "pedreira" que terá de enfrentar para conquistar o tricampeonato da competição. "Fiquei espantado quando soube quem enfrentaríamos na fase final. Não tenho dúvidas de que esse é o grupo mais forte no qual já caímos nos últimos anos", admitiu o jogador.