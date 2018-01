Vôlei do Chile vence o Paraguai A seleção do Chile conquistou nesta quinta-feira sua primeira vitória no Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino que está sendo disputado no ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Com certa facilidade, os chilenos derrotaram o Paraguai por 3 sets a 0, em 76 minutos de jogo. As parciais foram de 25/20, 25/18 e 25/23.