Vôlei dos EUA vence e pega Brasil A seleção feminina de vôlei dos Estados Unidos venceu Cuba, neste domingo, pelo placar de 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/12 e 25/19. O resultado classifica as norte-americanas em quarto lugar do Grupo B. Com isso, Brasil e Estados Unidos fazem um dos jogos das quartas-de-final do torneio olímpico, na próxima terça-feira. A seleção brasileira confirmou seu favoritismo e venceu a Coréia do Sul, na despedida da primeira fase, por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/18 e 25/23. Com o resultado, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo A.