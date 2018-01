Vôlei: Duelo de gerações na Superliga O confronto entre gerações é uma das grandes atrações da partida entre Rexona/Ades e Brasil/Telecom, nesta terça-feira, às 20h30, no Ginásio do Tijuca, pela Superliga. Do lado do Rexona, a experiente Fernanda Venturini, 34 anos, defendendo a líder e única invicta da competição, terá uma aluna como adversária: Camilla, 20 anos, levantadora do time da capital federal. Em 2000, quando iniciava carreira como profissional, Camilla teve a oportunidade de jogar com Fernanda no Vasco. "Logo na primeira Superliga que disputei, em 2000/2001, joguei com ela no Vasco e aprendi demais. A Fernanda sempre colocou os treinos acima de tudo", diz Camilla.