Vôlei: dupla alemã é campeã no Rio A dupla alemã formada por Markus Dieckmann e Jonas Reckermann conquistou neste domingo o título da etapa carioca do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, ao derrotar os suíços Patrick Heuscher e Stefan Kobel por dois sets a um. A partida - realizada na arena montada na praia de Copacabana - teve as parciais de de 21/18, 19/21 e 15/09. Pela vitória, a terceira na temporada, os alemães receberam um prêmio no valor de U$ 27 mil. Na disputa do terceiro lugar, os suíços Sasha Heyer e Markus Egger foram melhor e venceram a dupla brasileira formada por Ricardo e Emanuel por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 17/21, 23/21 e 17/15. Os brasileiros - que foram medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas - terminaram a etapa carioca na quarta colocação.