Vôlei é modalidade bastante difundida

SÃO PAULO - Esporte olímpico desde 1964, quando estreou nos Jogos de Tóquio, o vôlei é uma das modalidades mais difundidas do mundo e passa por uma grande processo de popularização. É jogado por duas equipes de seis integrantes que ficam uma de cada lado da quadra de 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. Os times são separados por uma rede.

O objetivo é mandar a bola para o outro lado em até três toques, além do bloqueio, e fazer com que ela caia no chão. Muitos consideram que o esporte foi inventado por William George Morgan, professor de Educação Física na YMCA em Holyoke, Massachusetts, em fevereiro de 1895.

A partir daí o esporte ultrapassou os muros da escola e nos últimos anos houve algumas alterações nas regras que tornaram a modalidade mais atrativa. A principal delas foi a inclusão do líbero, um jogador especialista em defender e que não ataca, saca ou bloqueia. Outra figura importante no posicionamento dentro de quadra é a do levantador, considerado o cérebro de uma equipe. Ele tem a função de distribuir os passes para os atacantes.

Uma partida é disputada em até cinco sets e vence o time que primeiro alcançar três sets. Cada um deles vai até 25 pontos, e apenas em um possível quinto set a pontuação termina em 15.