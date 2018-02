Vôlei: Espanha não tem muita esperança Sem três titulares - o atacante Rafael Pascual, o ponta Salvador e o levantador Prenafeta -, o técnico da seleção espanhola, Francisco Hervas, sabe que será difícil impedir duas vitórias brasileiras nos confrontos deste fim de semana, em São Paulo, pela Liga Mundial de Vôlei. "Na Espanha não temos muitos jogadores. Fica difícil substituí-los. Já o Brasil tem bons jogadores, um ataque veloz. É um time sempre difícil de ser vencido", admitiu Hervas. O ponta Rodriguez, de 22 anos, terá a dura missão de substituir Rafael Pascual, capitão do time, que fez um acordo com o técnico para jogar apenas algumas etapas do torneio. Esta é a primeira Liga Mundial dele. "É difícil substituir o Rafa contra o melhor time do mundo", disse o jovem jogador. A ausência dos atacantes Giba e Nalbert no time brasileiro não alivia a situação espanhola. "Eles não têm Nalbert, mas têm o Dante. Se não tiver o Dante, tem o Giovane, o Murilo, o Roberto (Minuzzi). É difícil surpreendê-los", falou Miguel Ânglelo Falasca, de 31 anos e levantador da equipe. Miguel é amigo de Dante. Os dois dividiam uma casa na Itália, quando atuavam juntos no Módena, na Itália, em 2002/03. "Ele era meu levantador, há dois anos não o encontrava", afirmou Dante. Falasca esteve no Brasil em 1995, quando o time espanhol venceu por 3 sets a 2. "Foi a nossa primeira Liga Mundial. Lembro do ginásio lotado. É sempre difícil jogar fora de casa", reconheceu. Naquele ano, a seleção brasileira foi prata na competição, atrás da Itália.