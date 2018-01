Vôlei estréia no Sul-Americano O Brasil jogará o Sul-Americano Masculino de Vôlei em casa, na cidade de Lages (Santa Catarina), e a estréia será nesta quarta-feira, às 20 horas, contra a jovem equipe da Colômbia, que veio para aprender. O Brasil bicampeão olímpico, campeão do mundo e da Liga Mundial, é favorito, mesmo sem o capitão Ricardinho (o levantador pediu dispensa por problemas particulares). O objetivo é ganhar o torneio e ficar com a vaga para a Copa dos Campeões, em novembro, no Japão. Os jogos serão no ginásio Jones Minosso e a rodada ainda terá Venezuela e Paraguai, às 15 horas, Argentina e Chile, às 17h30. O Brasil ainda jogará com Paraguai (quinta), Argentina (sexta), Chile (sábado) e Venezuela (domingo). A seleção brasileira ganhou as 24 edições do torneio que disputou, hegemonia que não quer perder, segundo o atacante Giba. Sem Ricardinho, o meio-de-rede Gustavo, assume o posto de capitão. ?Será um torneio importante porque vale vaga na Copa dos Campeões, no Japão, e essa é uma motivação para o nosso grupo?. Gustavo disse que o time se preparou bem para jogar em Lages, diante da torcida brasileira. O atacante Felipe, de 21 anos, joga seu primeiro torneio com a seleção brasileira adulta no lugar de Murilo, que ficou fora por causa de uma distensão no músculo adutor da coxa esquerda. ?Desde o primeiro dia de treinos com a equipe, meu pensamento era o de estar preparado para ajudar no momento em que fosse preciso. Não importava se a demora fosse de um dia, um mês ou um ano. Estou muito feliz?, disse Felipe, que atua no italiano Modena há três temporadas. Sobre a Colômbia, o técnico Bernardo Rezende destacou a força física dos jogadores. ?É uma seleção com garotos fortes e pode dar trabalho. Conheço os técnicos que estão lá. Fizeram estágio no Brasil?. Para o técnico Antonio Rojas, que dirige um grupo jovem ? com média de idade de 21 anos ?, o Brasil é a melhor equipe do mundo no vôlei masculino. ?Não tenho pretensão de ganhar a partida, mas quero que os jogadores vejam o jogo como uma grande lição?. Bernardinho também acha que Argentina e Venezuela são adversários com potencial para derrotar o Brasil. ?Já mostraram que são capazes disso, de jogar de igual para igual?. Para o técnico, são os dois grandes rivais do Brasil atualmente na América do Sul. ?A Argentina tem história no vôlei, enquanto a Venezuela cresceu nos últimos anos?. O técnico admite que Chile e Paraguai estão num patamar abaixo.