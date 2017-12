Vôlei: Ezinho é a novidade na seleção A seleção brasileira masculina de vôlei, que irá à Copa do Mundo do Japão ? em Nagano e Tóquio, entre os dias 22 e 27 ? tem como principal novidade o meio Ezinho, chamado pelo técnico Bernardo Rezende para o lugar de Dante, com uma lesão no ombro direito. Os brasileiros irão se encontrar entre os dias 14 e 16 na Itália, para treinos antes de viajar ao Japão. A vaga para o torneio foi conquistada em setembro, com o título sul-americano em Lages. No grupo do Brasil estarão o próprio Japão (país-sede), Itália (como campeã da Europa), Estados Unidos (campeão norte-centro-americano), Egito (campeão da África) e China (seleção convidada). O Brasil foi campeão da Copa do Mundo do Japão, em 1997. Na última edição, em 2001, foi vice. Os convocados: Ricardinho e Marcelinho (levantadores), André Nascimento, Anderson, Giba, Murilo, Samuel, Ezinho, Gustavo, Rodrigão e André Heller (atacantes), e Escadinha (líbero).