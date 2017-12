Vôlei: favorito estréia na Superliga Um dos candidatos ao título da Superliga Feminina de Vôlei estréia nesta terça-feira na competição. O Oi Campos, apontado como terceira melhor equipe do campeonato, recebe o Blue Life/Pinheiros, às 20h30, com transmissão SporTV. Comandada por Luizomar de Moura, técnico da seleção brasileira feminina infanto-juvenil, o time de Campos disputará a sua quarta Superliga. Depois de um quarto lugar na estréia (01/02) e as terceira e sexta colocações nas temporadas 02/03 e 03/04, respectivamente, a equipe tentará chegar novamente entre as quatro primeiras. "Esperamos fazer uma boa Superliga e tentar terminar entre os quatro primeiros colocados, como nas duas primeiras temporadas. Para isso, temos de começar a competição bem, com vitória. Faço questão de mostrar para as meninas o quanto esta Superliga será equilibrada", disse Luizomar, que tem Fabi e Marcelle como destaques. O técnico também ressalta a importância do jogo de estréia: "Acredito que o Finasa/Osasco e o Rexona/Ades estão num patamar acima dos demais. Depois, num mesmo nível, aparecem Pinheiros/Blue Life, MRV/Minas, Brasil Telecom e Oi Campos. Por isso a importância deste primeiro jogo aumenta. O Pinheiros/Blue Life é uma das equipes que tem o mesmo objetivo do que o nosso: brigar para chegar às semifinais." O Pinheiros vem de uma boa participação no Campeonato Paulista: ficou em segundo lugar, atrás apenas de Osasco. Na temporada passada, a equipe paulista ficou em quarto lugar na Superliga. As mais experientes do grupo comandada por Cláudio Pinheiro são Patrícia Cocco, Marina e Kika. "Logo na estréia vamos enfrentar uma equipe boa e iremos jogar fora de casa. Por isso, a atenção precisará estar redobrada e precisaremos de muita determinação em quadra. O time do Oi Campos é bem estruturado e tem um poder ofensivo grande. O grupo de Campos é muito bom, não tem um único destaque. Teremos de ter atenção a isto", disse o técnico do Pinheiros/Blue Life, Cláudio Pinheiro. A única dúvida no time do Pinheiros é a levantadora Fernandinha, com dores na região lombar.