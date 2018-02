Vôlei: Federação quer testar regras A Federação Internacional de Vôlei quer testar mais algumas mudanças nas regras para o próximo ano. A principal delas seria o segundo saque caso o atleta erre o primeiro serviço, como acontece no tênis. Além disso será testado também um novo sistema para agilizar o processo de substituição de jogadores durante as partidas. A FIVB ainda pensa na possibilidade de os times contarem com dois líberos na lista de 12 jogadores inscritos. Paulista Masculino ? Apenas uma partida será realizada nesta terça-feira pela competição. O Pinheiros/Minas, sétimo colocado, recebe o Banespa/Mastercard, vice-líder, às 20 horas.