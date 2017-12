Vôlei feminino: 3 seleções estão em Atenas As seleções femininas de vôlei de Itália, Rússia e Coréia do Sul conquistaram neste sábado vagas para os Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto, no Pré-Olímpico de Tóquio, Japão. A Itália bateu as russas por 3 sets a 2 para ficar com a vaga. Apesar da derrota, a Rússia se classificou porque a Tailândia não tem mais chance de ultrapassá-la no saldo de sets. A Coréia do Sul passou com facilidade pela Nigéria por 3 a 0. A equipe do Japão já havia conquistado a classificação antecipadamente. Neste sábado, as donas da casa mantiveram a invencibilidade e ficaram com o título da competição ao bater Taipei por 3 a 1.