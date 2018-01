Vôlei feminino busca vaga olímpica no Japão O técnico José Roberto Guimarães inicia na madrugada deste sábado o seu primeiro grande desafio com a seleção brasileira feminina de vôlei, que comanda desde agosto: a Copa do Mundo do Japão, que dá três vagas olímpicas em Atenas/2004. O Brasil estréia às 3h55 (horário de Brasília), contra a China, uma das favoritas ao título, em Kagoshima. Zé Roberto chamou as que haviam se "amotinado" contra o seu antecessor, o técnico Marco Aurélio Motta (Walewska, Elisângela, Raquel, Érika e Fofão), e ainda trouxe de volta a levantadora Fernanda Venturini, que tinha abandonado a seleção. Assim, com um grupo forte, tem uma prova de fogo: colocar o vôlei feminino de volta ao pódio em competição internacional. Coréia do Sul, Estados Unidos, Itália, Egito, Argentina, Japão, Cuba, Brasil e China, mais os estreantes Polônia, Turquia e República Dominicana são as 12 seleções brigarão pelas três vagas olímpicas até 15 de novembro, em seis cidades do Japão: Tóquio, Kagoshima, Nagóia, Sendai, Saporo, Toyama e Osaka. O principal desfalque é a Rússia, que não conseguiu se classificar pela Europa e também não recebeu convite da Federação Internacional de Vôlei, como se poderia esperar, por sua tradição e grandes resultados nos últimos anos. O Brasil fará suas primeiras partidas em Kagoshima - ao todo, serão 11 jogos em 15 dias, com várias mudanças de sedes. A seleção brasileira está no grupo B, que nesta primeira rodada da primeira fase terá ainda República Dominicana e Cuba, Turquia e Polônia. Em Tóquio, pela chave A, a Coréia do Sul enfrenta os Estados Unidos, a Itália encara o Egito e a Argentina tem o Japão pela frente. Na Copa do Mundo do Japão, as brasileiras foram vice-campeãs em 1995 e bronze em 1999.