Vôlei feminino conquista título inédito A Seleção Feminina de Vôlei do Brasil conquistou o título inédito da Copa dos Campeões na madrugada deste domingo (horário de Brasília), em Nagoya, no Japão. As meninas brasileiras venceram o selecionado da Coréia do Sul por 3 sets a zero (25-19, 25-18, 25-20). Sob o comando do técnico José Roberto Guimarães, a seleção brasileira construiu uma campanha impecável: perderam apenas os dois primeiros sets do torneio, para as chinesas - campeãs olímpicas e mundiais. De lá pra cá, foram 15 vitórias em 15 sets. Este é o sexto título da equipe, nos seis campeonatos que participou neste ano. Todos que esperavam por um passeio, se surpreenderam com a resistência das asiáticas, que venceram apenas um jogo na competição. Os dois primeiros sets foram disputados sempre com uma diferença pequena de pontos, com o Brasil aumentando a vantagem no final. No terceiro set, a única seleção convidada para o torneio parecia ter desistido da partida, o que facilitou a vitória verde amarela. O torneio - que reúne todas as seleções campeãs continentais acontece a cada quatro anos. Em 1997 - data de sua primeira edição - o time brasileiro, dirigido por Bernardinho Resende, terminou em terceiro. A Rússia foi campeã. Em 2001, com o técnico Marco Aurélio Motta, terminou em quarto. A China venceu. A brasileira Sheila ficou com troféu de melhor atacante e maior pontuadora (95 pontos). Fabiana e Sassá foram as melhores no bloqueio e no saque, respectivamente. Além da Copa dos Campeões, a seleção feminina de vôlei do Brasil ganhou este ano o Torneio de Courmayeur (Itália), a Copa Masters de Montreux (Suíça), o Grand Prix (Japão), o Sul-Americano (Bolívia) e o torneio classificatório para o Mundial (Cabo Frio-RJ).