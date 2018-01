Vôlei feminino derrota Cuba na Suíça A seleção brasileira feminina de vôlei continua vencendo em quadras européias. Nesta quarta-feira, as meninas venceram Cuba por 3 sets a 1 - parciais de 24/26, 25/11, 25/19 e 25/23 - e conseguiram a segunda vitória no Torneio de Montreux, disputado na Suíça. O próximo compromisso brasileiro será contra a Alemanha, nesta sexta-feira, às 11h30 (horário de Brasília), com transmissão da TV Bandeirantes. O time comandado por José Roberto Guimarães continua invicto desde que iniciou os trabalhos. Na semana passada, conquistou o título do Torneio de Valle D?Aosta, na Itália, com quatro vitórias.