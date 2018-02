Vôlei feminino derrota Polônia: 3 a 1 A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Polônia por 3 a 1 (25/18, 25/15, 23/25 e 25/23), nesta quarta-feira, na estréia no Torneio de Cormayeur, na Itália, preparatório para o Grand Prix e Olimpíada. Nesta quinta-feira, as brasileiras enfrentam as italianas, atuais campeãs mundiais.