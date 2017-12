Vôlei feminino desembarca mais confiante Com a segunda colocação na Copa do Mundo e a vaga para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004, a seleção brasileira feminina de vôlei desembarcou nesta segunda-feira em São Paulo. O grupo traz na bagagem a confiança de estar de volta à elite do vôlei mundial e a consciência de que terá de trabalhar duro para alcançar o alto nível das chinesas. "Sabe o que eu percebi? Que no início da competição os outros países não estavam acreditando na gente. E isso dificulta muito, porque quando você entra em quadra respeitado pelo outro time é diferente de quando te vêem de igual para igual. Só a partir da terceira rodada é que começaram a nos ver diferente", analisou o técnico José Roberto Guimarães, que vai comandar o time do Finasa/Osasco (ex-BCN). Sobre a competição japonesa, ele afirmou: "Foi uma pena que começamos enfrentando a China, o melhor time do momento, que tem um ?timing? acima dos outros. Nossos momentos mais difíceis, mas que nos fortaleceram foram as partidas contra a República Dominicana e Cuba. Na última etapa (contra Japão, Estados Unidos e Itália), a mais difícil, o time estava jogando mais solto, foi nosso melhor momento." Mas para Zé Roberto, nem embalado o Brasil ganharia o título das chinesas. "Hoje considero a China imbatível. Pode colocar qualquer Seleção ali que não ganha. Eles têm várias jogadoras excelentes, e a Hui Hui é um furacão em quadra." O treinador alerta para o tempo curto de treinamento até a Olimpíada: "Temos pouco tempo, mas as jogadoras sabem que terão de manter o trabalho físico agora, que voltarão aos clubes para disputar a Superliga (a partir de 06 de dezembro), que termina em abril. Teremos quatro meses de treinamento, e sabemos que esse tempo é pouco. O momento do vôlei mundial hoje é de equilíbrio, temos umas cinco seleções que podem chegar ao pódio em Atenas." A atacante Virna, que vai defender o MRV/Minas, concorda: "Voltamos satisfeitas, mas sabemos que falta um pouco para chegar até o nível da China. Temos de ter consciência do que precisamos melhorar para saber jogar com as chinesas, as russas - que não disputaram a Copa do Mundo e tentarão a vaga olímpica no Pré-Olímpico Europeu - e as norte-americanas, que também são um time fortíssimo." Apesar de ter voltado com o título de melhor líbero da competição, Arlene garante que terá de batalhar muito na Superliga para continuar integrando o grupo que vai para Atenas. "Sinceramente, acho que jogo muito mais do que joguei no Japão. Comecei um pouco travada, mas com a ajuda do grupo fui me soltando. Este ano, no MRV/Minas, vou ter de provar muita coisa, treinar muito porque no Brasil temos várias líberos de ótimo nível. Mas, de qualquer forma, pensar em disputar uma Olimpíada é maravilhoso", diz a veterana de 33 anos, que teve a primeira oportunidade na Seleção apenas em agosto. Com fôlego de juvenil, Arlene afirma: "Quero bater o recorde de uma argentina que estava na Copa do Mundo. Ela tem 41 anos. Sem ter de ficar saltando e atacando, acho que poderei jogar muito tempo como líbero." A sinceridade da união do grupo foi demonstrada por Paula. Ao se despedir das amigas, com quem estava convivendo desde agosto, a ponta acabou se emocionando e chorou antes de ir embora.