Vôlei feminino do Brasil vence o Japão A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino conquistou sua terceira vitória consecutiva, hoje, na Copa dos Campeões que está sendo disputada no Japão. As jogadoras brasileiras venceram a equipe do Japão, em jogo disputado na cidade de Nagoya, por 3 sets a 0, com parciais de 25-17, 25-19 e 25-15. As brasileiras estão invictas no torneio, já tendo derrotado a China (3 a 2) e a Polônia (3 A 0). O próximo jogo será à 1h de amanhã (de Brasília) contra a seleção dos Estados Unidos.