Vôlei feminino é bronze em Montreux A seleção brasileira feminina de vôlei está de volta ao pódio depois de dois anos sem conquistas. Neste domingo, a equipe ficou com a medalha de bronze na Montreux Volley Masters, na Suíça, ao superar os Estados Unidos por 3 sets a 1 (25/20, 25/18, 23/25 e 25/21). Foi a primeira competição oficial da equipe do técnico Marco Aurélio Motta nesta temporada - desde que assumiu enfrenta críticas e até boicote das jogadoras. A China ficou com a medalha de ouro, com vitória contra a Rússia por 3 sets a 2 (25/27, 25/23, 25/20, 19/25 e 15/11) - as brasileiras perderam para as chinesas por 3 a 1, na semifinal, sábado. Na disputa do quinto lugar a Itália derrotou o Japão por 3 a 0 (25/19, 25/20 e 25/20). No ano passado, o Brasil ficou longe do pódio. Foi quinto na Montreux Volley Masters, quarto no Grand Prix da Ásia e o sétimo no Mundial da Alemanha. "Estamos de volta entre as três melhores. Esta medalha é uma motivação para as próximas competições. Sabemos que podemos brigar por um lugar no pódio", comemorou Marco Aurélio Motta. O técnico destacou a atuação do Brasil contra as norte-americanas, neste domingo. "Fizemos uma partida taticamente perfeita, sacamos bem e também não encontramos dificuldades na saída de jogo. Atacamos muito pelo fundo de quadra e deu certo. Tivemos o domínio total do confronto." Virna não jogou neste domingo por causa de um estiramento na coxa esquerda na semifinal contra a China - Sassá entrou em seu lugar, com Marcelle, Raquel, Paula, Valeskinha e Fabiana, mais a líbero Fabi. "Essa vitória é muito importante para a equipe se reafirmar entre as três melhores do mundo. Após dois anos, o Brasil volta ao pódio". Para a levantadora Marcelle, a vitória foi marcada pela superação. "Entramos determinadas para conquistar esta medalha. O jogo contra a China, na noite de sábado, nos desgastou bastante. Neste domingo, jogamos pela manhã e já estávamos com todo o gás. Foi uma partida na qual todo o grupo se superou", disse Marcelle. Desafio - O próximo desafio da seleção será o Grand Prix, entre julho e agosto, transferido da Ásia para a Itália por causa da epidemia de Síndrome de Insuficiência Respiratória Aguda (SARS). "Com exceção do primeiro set contra a Rússia, tivemos boa atuação neste início de temporada. Com os três amistosos contra a Holanda, fizemos oito jogos e vencemos seis. A equipe evoluiu, melhorou no ataque e no saque", ressaltou Motta. Também elogiou as atletas de meio-de-rede. "Foram acionadas e renderam. A Fabiana teve a primeira oportunidade de estar na seleção principal, com excelente participação. "A meio-de-rede Valeskinha, destaque da semifinal contra a China, com 20 pontos, novamente, foi a maior pontuadora, com 18.