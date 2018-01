Vôlei feminino em busca da vaga no Japão A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei encerrou no sábado a série de amistosos contra os Estados Unidos, com uma derrota (22/25, 25/16, 15/25 e 21/25) em Burleson, no Texas, depois de três vitórias. A equipe do técnico José Roberto Guimarães chega hoje e reinicia os treinos nesta quarta-feira, em São Paulo, para a Copa do Mundo do Japão, de 1º a 15 de novembro, que vale três vagas para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Leia mais no Jornal da Tarde