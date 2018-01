Vôlei feminino embarca para Copa do Mundo A seleção brasileira feminina de vôlei embarcou nesta sexta-feira para o Japão, onde disputará de 1° a 16 de novembro a Copa do Mundo, que classifica os três primeiros para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004. O último corte do técnico José Roberto Guimarães foi anunciado nesta sexta-feira: quem ficou fora foi a ponta Elisângela. A atleta se apresentou ao time do Rexona, que representará na Superliga Feminina, a partir de dezembro. Segundo Elisângela, ela e o técnico conversaram antes do corte final por causa de uma lesão crônica no ombro direito e chegaram a um acordo. "Meu objetivo principal é conseguir ir à Olímpiada. Não queria correr riscos nenhum até chegar lá. Se fosse pensar individualmente, poderia querer dar uma de herói e jogar no sacrifício, com certaza faria isso. Mas não vou fazer isso. Pretendo fazer uma boa Superliga e voltar à Seleção não entre as 12, mas entre as seis", diz a jogadora, que disputou sua última partida no dia 23 de abril, quando atuava pelo MRV/Minas. Antes de Elisângela, a também atacante Leila foi cortada por causa de uma fratura no dedinho da mão direita. Além delas, as outras excluídas do grupo foram a líbero Fabi, e a meio-de-rede Carol. As brasileiras estréiam dia 1°, diante das fortes chinesas.