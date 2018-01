Vôlei feminino enfrenta Peru às 18 horas Enfrentar uma incógnita por dia. Assim está sendo a rotina do técnico José Roberto Guimarães, estreante na Seleção Brasileira Feminina de Vôlei que está disputando o Campeonato Sul-Americano em Bogotá, na Colômbia. Depois da estréia desta quinta-feira, contra as desconhecidas donas da casa, nesta sexta-feira é a vez de as brasileiras enfrentarem o Peru, às 18 horas (de Brasília). Pelo menos diante das adversárias desta sexta-feira Zé Roberto tem algum parâmetro. ?Não podemos assistir aos treinos de outras equipes. Do Peru, pelo menos, poderemos estudar as fitas do Pan de São Domingos. Lá, elas ganharam do Brasil por 3 a 2 (com o time ?B?, comandado por Wadson Lima)", conta o treinador. O técnico brasileiro considera o Peru uma equipe perigosa. ?São meninas que têm bom saque, boa defesa e algumas jogadoras de destaque pelo meio. Vamos ter de prestar atenção em jogadas de meio-de-rede", alerta. Depois do Peru, o time brasileiro enfrenta a Argentina, sábado, às 18 horas, fechando a participação no Sul-Americano. "Vai ser mais uma incógnita essa última partida. Nenhuma jogadora conhece as colombianas, assim como as argentinas. Nenhum desses times esteve nos Jogos Pan-Americanos. Aqui, as mais estudadas mesmo vão ser as peruanas", assinala o técnico. Testes - Além de buscar uma vaga na Copa do Mundo, no final do ano, o Sul-Americano serve como laboratório para Zé Roberto. "Não vou começar nenhum jogo com o mesmo time. Essa é a hora para dar experiência e ritmo para todas as jogadoras porque nossa meta é não ter esse negócio de titularidade - ainda mais agora que todas as jogadoras estão treinando igualmente e não temos nenhuma contundida. Dependendo do que o jogo exigir, vamos tentar fazer as alterações possíveis." Em seguida de Brasil e Peru, as colombianas enfrentam as argentinas, às 20h.