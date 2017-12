Vôlei feminino está com a mão na taça A Seleção Feminina de Vôlei do Brasil derrotou na madrugada deste sábado (horário de Brasília), em Nagoya, no Japão, o selecionado dos EUA por 3 sets a zero (25-16, 25-19, 25-19) e praticamente garantiu a conquista inédita da Copa dos Campeões. Só uma incrível zebra tira o sexto título do vôlei feminino do Brasil, nas seis competições disputadas pelo time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães na atual temporada. O próximo jogo será domingo à 1 hora da madrugada (de Brasília) contra a limitada equipe da Coréia do Sul, lanterna da competição que até agora não venceu um único set. Mesmo perdendo para as coreanas, as brasileiras podem ser campeãs. Neste caso, vão depender de uma derrota dos EUA para o Japão. A partida - No primeiro set, com um jogo solto e veloz, as brasileiras simplesmente ignoraram o forte o time americano. As americanas, surpreendidas pelo volume de jogo da equipe brasileira, pareciam com os nervos à flor da pele. O time de Zé Roberto fechou sem dificuldades: 25 a 16. No segundo set, as americanos mostraram maior disposição e chegaram a estar na frente no marcados, mas não conseguiam abrir mais que dois pontos. Não demorou para o time brasileiro mostrar personalidade e se impor, principalmente por meio dos saques de Sassá, que fechou o set (25 a 19) com um ace. No último set as brasileiras voltaram a ´sobrar´ na quadra, principalmente a partir do 10º ponto, quando assumiram de vez a vantagem no marcador. Agora, ao lado de Sassá, Fabiana, no bloqueio, também brilhou. Fim de set - 25 a 19 - e de jogo. Só falta a Coréia do Sul.