Vôlei feminino está nas semifinais A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu, mas garantiu nesta terça-feira sua vaga nas semifinais do torneio olímpico, ao derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 2, num jogo disputadíssimo. O Brasil abriu 2 sets a 0 e parecia que se encaminhava com facilidade para a próxima fase, mas a partir da terceira série as coisas mudaram. Os Estados Unidos reagiram e chegaram ao empate. As brasileiras, no entanto, se redimiram no tie-break. As meninas de Zé Roberto Guimarães fizeram um set quase perfeito - chegaram a estar vencendo por 7 a 0 - e fecharam com 15/6, com surpreendente facilidade. As outras parciais foram de 25/22, 25/20, 22/25, 25/27. Agora, nas semifinais, o Brasil vai enfrentar a seleção da Rússia, que também nesta terça-feira eliminou a Coréia do Sul, ao vencer por 3 sets a 0. Esta partida será disputada na quinta-feira.