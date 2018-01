Vôlei feminino estréia amanhã na Suíça Depois de conquistar no último sábado o bicampeonato do Torneio de Courmayeur, na Itália, a seleção brasileira feminina de vôlei estréia nesta terça-feira no Torneio de Montreux, na Suíça. O primeiro adversário é o Japão, a partir das 13h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Bandeirantes. Essa já é a 21ª edição do Torneio de Montreux, que reúne 8 das 10 melhores seleções do ranking da Federação Internacional de Vôlei - apenas Rússia e Coréia não estarão lá. O Brasil está no grupo B, ao lado de Cuba, Japão e Alemanha. China, Estados Unidos, Itália e Polônia formam a outra chave. Os dois primeiros colocados de cada uma fazem a semifinal no sábado e a decisão do título está marcada para domingo. Com um grupo renovado, o Brasil mostrou que o trabalho começou no caminho certo, após o título no torneio italiano. O maior desafio do técnico Zé Roberto tem sido encontrar uma nova levantadora para a seleção, já que Fernanda Venturini e Fofão estão fora do ciclo olímpico que vai até os Jogos de Pequim, em 2008. Por enquanto, Zé Roberto está testando as levantadoras Marcelle e Carol na posição. As outras jogadoras da seleção que disputará o Torneio de Montreux são Danielle Lins, Raquel, Sheilla, Paula Pequeno, Jaqueline, Valeskinha, Fabiana, Fabi, Mari, Sassá, Carol Gattaz e Renatinha. O Torneio de Montreux também serve de preparação para o Grand Prix, que acontece na Ásia, de 24 de junho a 18 de julho. ?É importante que a gente consiga uma boa participação, jogando contra outras equipes que disputarão o Grand Prix. Temos de fazer tudo para sair em primeiro do grupo?, afirmou o técnico brasileiro.