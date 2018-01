Vôlei feminino estréia com vitória A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória no Torneio de Montreux, na Suíça. Ganhou nesta terça-feira do Japão por 3 sets a 1 (25/22, 25/18, 18/25 e 25/18) e volta a jogar na tarde de quarta, contra Cuba, a partir das 16 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Bandeirantes. Comandado pelo técnico Zé Roberto Guimarães, o time do Brasil está começando agora o ciclo olímpico que vai até os Jogos de Pequim, em 2008. E, mesmo com um grupo renovado, a seleção já foi campeã do Torneio de Courmayeur, semana passada, na Itália. Agora, em Montreux, o Brasil está no grupo B, ao lado de Japão, Cuba e Alemanha. Na outra chave do torneio estão China, Estados Unidos, Itália e Polônia. Os dois primeiros colocados de cada fazem as semifinais no sábado e quem vencer disputa o título no domingo.