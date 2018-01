Vôlei feminino estréia contra Itália A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei estréia nesta quarta-feira no Torneio Montreux Volley Masters, na Suíça, diante da Itália, atual campeã mundial. O torneio, que termina no domingo e é preparatório para o GP da Europa, tem oito países divididos em dois grupos: no ?A?, Itália, Rússia Brasil e Japão; no ?B?, Estados Unidos, Cuba, China e República Dominicana. Depois das italianas, as brasileiras enfrentam russas e japonesas.