Vôlei feminino garante vaga em Atenas Valeu o esforço. A seleção brasileira de vôlei feminino cumpriu seu objetivo e garantiu, nesta madrugada de sexta-feira, a segunda vaga aos Jogos Olímpicos de Atenas/2004 ao derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/23 e 25/20, pela décima rodada da Copa do Mundo do Japão. Foi a nona vitória em dez jogos do time nacional. A China já havia conquistado o direito de ir à Olimpíada na partida anterior. Agora, EUA, Itália (próxima adversária do Brasil) e Japão tentam carimbar o passaporte no último confronto. O técnico José Roberto Guimarães comemorou a façanha e elogiou o desempenho das atletas brasileiras na vitória sobre os EUA. ?Estou realmente feliz por termos conquistado o passaporte para Atenas. Cumprimos nosso objetivo e satisfizemos nossas expectativas?, disse. ?Jogamos com muita solidez. Contra os Estados Unidos fizemos a nossa melhor partida do torneio. Respondemos muito bem aos seus serviços, o que nos permitiu atacar e conseguir a vitória?. José Roberto admitiu que suas jogadoras necessitam de maior experiência internacional. ?Devemos ser realistas. Inclusive, se tivéssemos jogado muito bem hoje contra a China teríamos perdido mesmo assim, pois é a melhor equipe do mundo?, finalizou. Nos demais jogos, a Polônia derrotou a Coréia do Sul (3 a 0), a Turquia venceu a Argentina (3 a 0), a República Dominicana bateu o Egito (3 a 0) enquanto o Japão superou Cuba por 3 a 2.