Vôlei feminino garante vaga no Mundial A seleção brasileira feminina de vôlei está classificada para o Mundial do Japão, em 2006. A equipe do técnico José Roberto Guimarães conquistou sua vaga numa competição de nível técnico muito ruim em que confirmou o favoritismo. O Brasil derrotou a Argentina hoje, no Pré-Mundial de Cabo Frio, por 3 sets a 0 (25/10, 25/20 e 25/22) e ficou com o título de campeão do torneio. A seleção venceu os quatro jogos que disputou por 3 sets a 0. A outra vaga ficou com o Peru, que hoje bateu o Equador por 3 sets a 0 (25/11, 25/10 e 25/13). No sábado, o Peru havia derrotado a Argentina por 3 a 0. Com uma situação delicada, após a derrota da véspera para as peruanas, as argentinas jogaram contra o Brasil hoje sob pressão, precisando de vitória para assegurar presença no Mundial. A evidente superioridade técnica do Brasil acabou rapidamente com o sonho argentino. "O importante foi ter ganho o título e a classificação. Agora temos que partir para o próximo torneio, em duas semanas, em La Paz, na Bolívia", observou Zé Roberto. "Mostramos mais uma vez que somos uma seleção sem um time titular e um reserva. Somos um grupo homogêneo e extremamente forte. Conseguimos cumprir o objetivo e conquistamos o nosso quarto troféu nos quatro torneios disputados", observou Sheila. Com a seleção renovada nesta temporada, o Brasil conquistou os títulos dos torneios de Montreaux e Cormayer, o do Grand Prix e agora do Pré-Mundial.