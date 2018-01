Vôlei feminino já treina no Japão Depois de viajar cerca de 33 horas, a seleção brasileira feminina de vôlei desembarcou nesta segunda-feira em Kobe, no Japão, onde vai treinar no Hisamitsu Springs Volleyball Team. Lá, as jogadoras do técnico José Roberto Guimarães farão a preparação final para a Copa do Mundo, que começa sábado e dá três vagas nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. "Chegamos bem e agora é dar continuidade ao trabalho que estávamos realizando em São Paulo, mas com cuidado para que nada aconteça. Antes de tudo, precisamos nos acostumar com o fuso horário. Na terça e na quarta faremos jogos amistosos (cinco sets em cada dia) com o Hisamitsu Springs Volleyball Team, time que participa da Salompas Cup. Nos treinos, continuaremos dando ênfase à preparação para o jogo contra a China (adversário de estréia)", contou o técnico da seleção.