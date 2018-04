Vôlei feminino nas quartas-de-final A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei já está nas quartas-de-final do torneio olímpico da modalidade depois de derrotar, nesta sexta-feira, a equipe da Grécia por 3 a 0, pelo Grupo A. As parciais foram de 25/22, 25/22 e 25/11. O próximo adversário do Brasil é a Coréia do Sul neste domingo, às 13h30, encerrando a fase de classificação.