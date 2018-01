Vôlei feminino pára no paredão russo A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei não conseguiu passar pelo paredão russo nesta quinta-feira, na segunda rodada do Torneio de Montreux, na Suíça. As jogadoras comandadas por Marco Aurélio Motta foram derrotadas por 3 sets a 0, com parciais de 14/25, 25/27 e 24/26, em 1h25. As adversárias desta sexta-feira são as japonesas, às 12h de Brasília. Para o técnico brasileiro, "no primeiro set pecamos muito na recepção. Tivemos dificuldades para receber os saques delas. Depois, entramos no jogo. No segundo e no terceiro set conseguimos ficar à frente do placar em alguns momentos, mas não tivemos tranqüilidade para fechar. Realmente, não merecíamos ganhar. A Rússia jogou com mais calma e dominou a partida." Contra as japonesas, Motta quer que as atletas apresentem o mesmo estilo de jogo que apresentaram contra as italianas, na vitória por 3 a 0. "Na primeira rodada, o Japão fez uma partida muito fraca contra a Itália, mas estava sem a sua principal atacante, a Takahashi. Além dela, outra jogadora em quem precisamos ter atenção é a levantadora Takeshita."