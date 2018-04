Vôlei feminino perde e disputa bronze A seleção brasileira de vôlei feminino teve seis match points a favor, mas não conseguiu manter a calma para finalizar a partida e foi derrotada pela Rússia, nesta quinta-feira, por 3 sets a 2, parciais de 18/25, 21/25, 25/22, 28/26 e 16/14. O Brasil abriu 2 a 0 e passou a impressão de que fecharia o jogo de forma tranqüila. No terceiro set, no entanto, começou a permitir que o jogo russo entrasse. No set seguinte, o mais impressionante: cinco bolas do jogo foram desperdiçadas. O Brasil vencia por 24 a 19. Mas permitiu o empate em 2 sets a 2. A história se repetiu no último set de partida. A seleção brasileira manteve uma vantagem de três pontos até o fim do jogo. Porém, com mais um match point perdido pelas brasileiras, a Rússia virou o placar, fechou o jogo e se classificou para a final. O Brasil disputa a medalha de bronze com o perdedor de Cuba e China.