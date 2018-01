Vôlei feminino perde para os EUA A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei encerrou no sábado a série de amistosos contra os Estados Unidos, com uma derrota (22/25, 25/16, 15/25 e 21/25) em Burleson, no Texas, depois de três vitórias. A equipe do técnico José Roberto Guimarães chega nesta segunda-feira reinicia os treinos nesta quarta-feira, em São Paulo, para a Copa do Mundo do Japão, de 1º a 15 de novembro, que vale três vagas para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Fernanda Venturini quer assegurar vaga olímpica já na competição japonesa. Aos 32 anos e de volta à Seleção após cinco, a convite de Zé Roberto, seu técnico no BCN/Osasco, a levantadora analisa: ?Tudo está muito tranqüilo no grupo. Estamos na fase de teinamentos, de nos entrosarmos. Mas é um time com muita qualidade técnica.? Sobre os amistosos contra as norte-americanas, Fernanda afirma que ficou satisfeita. ?O técnico norte-americano mexe muito no time dele, mas a gente já conhece o time titular. O que é muito legal é que nosso time não tem frescura. A gente sabe que a chave para vencer é ter muita dedicação.? O Brasil está no Grupo B da Copa do Mundo, com China, Cuba, República Dominicana, Polônia e Turquia. O Grupo A está composto por Estados Unidos, Japão, Itália, Coréia do Sul, Argentina e Egito.