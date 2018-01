Vôlei feminino também conquista título A seleção brasileira de vôlei feminino venceu neste sábado a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25-17, 25-13, 25-13, e conquistou o título de campeã do Sul-Americano, disputado em Bogotá. Com o resultado, ambas equipes se garantiram na Copa do Mundo. O Brasil terminou com seis pontos, depois de vencer Colômbia, Peru e os argentinos.