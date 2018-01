Vôlei feminino tem Osasco x Campos O time do BCN/Osasco, do técnico José Roberto Guimarães, recebe o Automóvel Clube/Campos, neste domingo, ao meio-dia, em Osasco. Será o último da terceira rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei. A rodada seguinte está marcada para terça-feira, com MRV/Minas e Açúcar União/São Caetano em Belo Horizonte às 19h; Rexona e Cadsoft/São José às 20h em Curitiba, mesmo horário de Blue Life/Pinheiros e Campos, no Pinheiros. Meia hora mais tarde começa BCN e Nuceng/Macaé. Pela Superliga Masculina de Vôlei, a próxima rodada, que é a sétima da segunda fase, está marcada apenas para quinta-feira, com Ulbra e Telemig/Minas às 19h30, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Às 20h, entram em quadra no ginásio do Banespa Banespa/Mastercard e Intelbrás/São José, Wizard/Suzano e UCS no Ginásio Paulo Portela, em Suzano. Meia hora mais tarde começam Bento Gonçalves e Palmeiras/Guarulhos em Bento Gonçalves; Lupo/Náutico e Unisul no Gigantão, em Araraquara.