Vôlei feminino teme o futuro Seleção de vôlei masculino vai de vento em popa, mas a situação da feminina preocupa. A derrota decepcionante para a Rússia na semifinal não teve como conseqüência apenas o desânimo para brigar pelo bronze. O ciclo olímpico foi encerrado com muita frustração, e jogadoras importantes como as levantadoras Fernanda Venturini e Fofão e a ponta Virna deixam a equipe. O que será do time daqui até os jogos de Pequim/2008? Virna, de 33 anos, prevê: "Vamos precisar de paciência com essa nova geração do vôlei feminino, vai demorar um pouco. É precipitado pensar em resultados no próximo ciclo. A oportunidade a gente teve agora, né? E não deu certo." A veterana é bastante realista quando analisa a Seleção nos próximos quatro anos: "Vai ser difícil ficar agora entre os melhores do mundo. Acho que vão brigar ali para ficar entre a quinta e a sexta força. É delicado. O masculino tem mais condições, fez uma Olimpíada invejável. Hoje temos levantadoras muito boas, mas são baixas para o nível internacional." Para ela, as levantadoras serão os maiores desfalques: "Eu tenho uma certeza: de que até aparecer uma Fernanda vai demorar muito tempo. Acredito que esse grupo aí terá jogadoras que possam substituir a gente, mas precisa de um tempo, de um trabalho principalmente no levantamento. Hoje, o Brasil tem poucas levantadoras. Tem a Marcelle, que tem potencial mas não é tão nova. No ataque temos ponteiras como Paulinha, Jaqueline e Raquel." As novatas, que terão de "agüentar as pontas" daqui em diante, estão conscientes de que a tarefa de manter uma equipe de alto nível não será fácil. A atacante Sassá, de 21 anos, que jogará a próxima temporada ao lado de Fernanda Venturini no Rexona/Ades, aponta: "A gente vai ter uma dificuldade nos próximos anos porque vamos entrar em um processo de renovação total." Ela pede compreensão: "Vamos precisar ter paciência para trabalhar com o plantel que temos no momento e vamos tentar fazer de tudo para que o trabalho seja tão bom quanto foi esse último. Sabemos que esse processo vai ser um pouco demorado."