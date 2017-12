Vôlei Feminino terá 4 jogos nesta 5ª Segundo colocado da Superliga Feminina de Vôlei, o MRV/Minas faz nesta quinta-feira, o jogo que encerra a terceira rodada da segunda fase classificatória da competição. As mineiras vão até a cidade de Suzano, na Grande São Paulo, onde terão pela frente o Ecus/Suzano, nono colocado. A partida começa às 21h30, com transmissão ao vivo do canal Sportv. Mais três partidas completam a rodada, todas a partir das 20 horas. Em São Caetano do Sul, o Açúcar União São Caetano recebe o Sesi Esporte-MG. Em Campos (RJ), o Automóvel Clube/Campos joga contra o Brasil Telecom/Força Olímpica (DF). O Macaé Sports (RJ) terá pela frente o Rexona-Ades (PR).