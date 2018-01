Vôlei feminino vai disputar 3º lugar A seleção brasileira feminina de vôlei terá de se conformar com a disputa do terceiro lugar da Montreux Volley Cup, neste domingo, às 8h30 (horário de Brasília), na Suíça, contra os Estados Unidos. Neste sábado, o Brasil perdeu a semifinal para a China por 3 sets a 1 (19/25, 25/22, 21/25 e 23/25) e não passou à decisão. As chinesas decidem o título contra a Rússia, que assegurou presença na final ao derrotar os Estados Unidos, na primeira semifinal, por 3 sets a 2 (23/25, 25/23, 23/25, 25/20 e 15/9). No torneio, preparatório para a temporada, o Brasil venceu a Itália e o Japão e perdeu também para a Rússia. ?O jogo foi bom, mas a China foi mais decisiva em momentos difíceis. Infelizmente não foi desta vez que chegamos à final do torneio?, disse a líbero Fabi.