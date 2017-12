Vôlei feminino vai em busca da vingança A seleção brasilera feminina de vôlei busca na madrugada desta quarta-feira a vingança contra a República Dominicana, pela Copa do Mundo do Japão. A partida será realizada em Sendai, às 4 horas (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo da SporTV. Há três meses, as dominicanas eliminaram as brasileiras nas semifinais dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos e conquistaram o ouro na competição. Mas o Brasil não estava com o time principal. Foi com a seleção juvenil, comandada por Wadson Lima, e não contava com nenhuma das atletas do grupo de Zé Roberto. De qualquer maneira, todos na equipe brasileira sabem que as dominicanas são perigosas. "Sem o peso da responsabilidade, vão partir para cima. É um time que tem evoluído dentro do cenário internacional e tem jogadoras altas, além de um bom bloqueio. Seguem a escola cubana", avaliou Zé Roberto. Para a levantadora Fofão, as adversárias de quarta-feira seguem a escola cubana dentro e fora da quadra. "Elas são as atuais campeãs pan-americanas e vêm motivadas. Seguem a escola cubana e são um pouco marrentas. Ficam nos olhando de banda. É um time alto e forte, além de ter um bloqueio pesado. Se deixarem elas jogarem, vão dar muito trabalho", avisou.