Vôlei feminino vence dominicanas na raça A seleção brasileira de vôlei feminino precisou na madrugada desta quarta-feira de muita garra e de quase duas horas para superar a República Dominicana por 3 sets a 2, com parciais de 17/25, 25/18, 24/26, 26/24 e 15/7, em jogo válido pela primeira rodada da segunda fase do grupo B da Copa do Mundo do Japão. A atacante Bia, com uma luxação no dedo, vai desfalcar o Brasil nos próximos confrontos. A vitória evidencia a boa fase do time de José Roberto Guimarães na competição. Depois de estrear com derrota para a China, as brasileiras venceram a Turquia e a Polônia. No triunfo sobre as dominicanas, a atacante Érika teve papel fundamental ao recuperar vantagens durante o duelo enquanto a levantadora Fernanda Venturini foi eleita a melhor jogadora da partida. Segundo José Roberto Guimarães, a vitória dá alívio ao time para seguir firme na busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. ?A vitória nos fortalece mentalmente e é mais um passo para nossa classificação para os Jogos Olímpicos?, disse. O próximo jogo da seleção é contra Cuba, nesta quinta-feira, às 7h05 (horário de Brasília). A maior preocupação do treinador para esta partida é o desfalque de Bia. ?A lesão da Bia é uma cacetada. Vamos perdê-la para o resto do torneio e isto nos enfraquece um pouco?, lembrou. Entre as alternativas para substituí-la estão Paula e Raquel. ?A Paula jogou muito bem, mas não se trata só disso. É preciso melhorar outros aspectos como o saque e o bloqueio?, finalizou. O Brasil jogou com Walewska, Érika, Valeskinha, Bia, Virna, Fernanda. Arlene, Sassá e Paula, no lugar de Bia, entraram durante o jogo.