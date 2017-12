Vôlei feminino vence mais uma no Japão A seleção brasileira de vôlei feminino conquistou na madrugada desta segunda-feira mais uma vitória na Copa do Mundo do Japão, a segunda em três jogos, pelo grupo B. Depois de estrear com derrota para a China e se recuperar diante da Turquia, a equipe do técnico José Roberto Guimarães superou a Polônia, atual campeã da Europa, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/18, em 1h04 de jogo. A vitória deixou o técnico José Roberto confiante para seguir na luta pelo título mundial. ?Até agora estamos cumprindo com o previsto?, garantiu. ?Perdemos a partida que podíamos perder contra a China e vencemos a Polônia e a Turquia, que era o que precisávamos fazer?. Juntamente com outras seleções do grupo B, o Brasil segue para a cidade de Sendai, onde vai enfrentar República Dominicana e Cuba. ?Daí poderemos realmente ver se temos condições de garantir o título. As equipes estão niveladas e temos que somar vitórias para ver até onde podemos chegar, mas já começamos a construir o caminho?, finalizou. Nos demais jogos, pelo grupo A, a Argentina venceu o Egito por 3 a 0, os Estados Unidos ganharam da Itália por 3 a 0 e o Japão derrotou a Coréia por 3 a 2. No grupo B, além do jogo do Brasil, a China bateu a República Dominicana por 3 a 0 e a Turquia surpreendeu ao superar Cuba por 3 a 2. Nesta quarta-feira, às 4h de Brasília, as adversárias serão as dominicanas, que levaram o ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Essa partida será transmitida pela SporTV.