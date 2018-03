Vôlei feminino vence na estréia A seleção brasileira feminina de vôlei não teve dificuldade para estrear com vitória no Grand Prix, derrotando a fraca Tailândia por 3 sets a 0, parciais de 25/10, 25/17 e 25/11, em 1h03, nesta segunda-feira, na Itália. Nesta terça, o Brasil enfrenta o Canadá, às 13 horas (de Brasília) em jogo válido pelo Grupo B. As canadenses perderam para a China por 3 sets a 0, parcias de 25/22, 25/14 e 25/15. A rodada desta terça terá também: Rússia x Tailândia e China x Coréia. Satisfeito com a atuação do time, o técnico Marco Aurélio Motta admitiu que o confronto serviu para entrosar a equipe. "Fizemos uma boa partida, deu para quebrar o gelo. Sacamos e bloqueamos muito bem. Também foi bom porque todas as jogadoras, com exceção da Raquel (gripada não entrou em quadra), tiveram a oportunidade para ganhar ritmo de jogo", avaliou o treinador. "Amanhã (22), contra o Canadá teremos outro jogo, teoricamente, fácil. Estas duas primeiras partidas vão servir como testes para o nosso grande desafio nesta fase: a Rússia, na terceira rodada", completou Virna, que nesta segunda marcou nove pontos (sendo três de saque). As brasileiras marcaram 12 pontos de bloqueio, cinco de saque, 37 de ataque e 21 em erros do adversário. Valeskinha foi a maior pontuadora (13 pontos; 10 de ataque e três de bloqueio). Também nesta segunda, pelo Grupo A, as italianas, atuais campeãs mundiais venceram a Alemanha por 3 a 1 (24/26, 25/22, 25/19 e 25/22) e a Holanda superou o Japão por 3 a 0 (25/16, 25/18 e 25/19). Jogos desta terça-feira pelo Grupo A: Japão x Estados Unidos, Cuba x Alemanha e Holanda x Itália.