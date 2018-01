Vôlei feminino vence no Sul-Americano A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória no Sul-Americano de Bogotá, na Colômbia, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, as anfitriãs por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/11 e 25/9. Na preliminar, a Argentina superou o Peru em cinco sets: 25/27, 28/26, 21/25, 25/20 e 15/13.