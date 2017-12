Vôlei feminino vence o Japão por 3 a 0 A seleção brasileira de vôlei feminino está mais perto dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. A vitória sobre o Japão nesta quinta-feira por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/21 e 25/23, em 1h14, deixou o time do técnico José Roberto Guimarães na segunda colocação na classificação geral, em situação confortável para brigar por uma vaga. As derrotas da Itália para Cuba por 3 a 0 e dos Estados Unidos para a China (já classificada) facilitaram o caminho para as brasileiras. Caso vença as norte-americanas, nesta sexta-feira, à 1h30, pela décima rodada da Copa do Mundo do Japão, o Brasil praticamente assegura o direito de ir à Grécia. O Brasil jogou com Walewska, Erika, Raquel, Valeskinha, Virna, Fernanda. Entraram no decorrer da partida a líbero Arlena, Paula e Fabiana. Nos demais jogos, a Polônia venceu a Argentina por 3 a 0 e a Coréia do Sul ganhou da República Dominicana pelo mesmo placar.