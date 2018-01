Vôlei feminino vence Peru no Sul-Americano A seleção brasileira feminina de vôlei precisou de 54 minutos para conquistar, nesta sexta-feira à noite, a segunda vitória no Campeonato Sul-Americano de Bogotá, na Colômbia. O time do técnico José Roberto Guimarães derrotou o Peru, por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/14 e 25/6. O próximo adversário das brasileiras, neste sábado, na última rodada, será a Argentina.